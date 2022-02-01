На Украине заявили о подготовке Киевом провокаций в Донбассе

"Он утопит Украину в крови и, поверьте, Петро со своими "котлами" — это просто ребенок в песочнице (Речь идет о событиях 2014 года, когда украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. По данным Генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, — Прим. Ред.)", — отметил политик.

Фото: © REUTERS / Ukrainian Defence MinistryПрезидент Украины Владимир Зеленский специально провалил переговоры по урегулированию кризиса в Донбассе, поэтому в ближайшее время не исключены провокации. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, передает РИА Новости.Депутат также считает, что именно "англосаксы" стремятся втянуть Россию в войну в Донбассе.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают подобные претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.