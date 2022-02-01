На Украине сравнили цены на продукты в Киеве и Москве

Фото: © РИА Новости / Александр КряжевСайт "Страна.ua" сравнил цены на основные продукты питания в Москве и Киеве. Соответствующий ролик опубликован на YouTube, передает РИА Новости.Автор сопоставляла цены в магазинах сети "Ашан", работающей в обеих странах.Стоимость батона белого хлеба на Украине оказалась почти в два раза выше, чем в Москве. В Киеве "Нарезной" обойдется покупателю в 24,7 гривны (74 рубля), тогда как в Москве придется заплатить 30 рублей.Колбаса вареная — 500 граммов — киевскому покупателю обойдется в 76,4 гривны (205 рублей), московскому — 159 рублей. Украинским любителям куриного филе придется заплатить 119,9 гривны (322 рубля), российским — 277.Однако по ряду позиций цены в Киеве оказались ниже, чем в Москве. В частности, за картофель украинцам придется отдать 10,4 гривны (27 рублей), россиянам — 37. Также дешевле оказались помидоры: 54,9 гривны (147 рублей) против 201.А вот стоимость чая оказалась паритетной: 109,9 гривны (295 рублей) в Киеве, 298 в Москве.