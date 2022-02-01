Цены на сало стремительно растут на Украине
В Украине стремительно растут цены на сало. Ежемесячно стоимость этого продукта подрастает на двузначное число. Дорожает как свежее, так и соленое сало. Рост цен не удалось затормозить и в новом 2022 году. Он по-прежнему продолжается.
Данные, опубликованные на портале minfin, показывают, как растут цены на сало. Он стали повышаться с июля прошлого года. С июля 2021 по февраль 2022 стоимость килограмма свежего сала выросла со 130 гривен до 165.
Только с января нынешнего года по февраль средняя цена на свежее сало выросла со 152,97 гривен до 165. Таким образом, за месяц стоимость этого продукта стала выше на 12 гривен.
На сегодня в двух крупных торговых сетях зафиксированы такие цены на сало:
Novus — 171,00 грн/кг
Megamarket — 159,00 грн/кг
Еще более выросло в цене соленое сало
Так, еще в январе его средняя цена в супермаркетах составляла 195,23 гривны за килограмм. Однако уже в феврале она резво перепрыгнула через 200 гривен и ушла вверх. Сейчас средняя цена на соленое сало составляет 219 гривен.
Соленое сало стало стремительно расти в цене с октября прошлого года. Тогда оно за месяц стало дороже сразу на 20 гривен: по 165,78 вместо 145,16. А к ноябрю цена на сало этого вида подскочила до 190 гривен за кило. И с тех пор она не останавливается. Новости Украины - Сегодня, 15:15 74
Данные, опубликованные на портале minfin, показывают, как растут цены на сало. Он стали повышаться с июля прошлого года. С июля 2021 по февраль 2022 стоимость килограмма свежего сала выросла со 130 гривен до 165.
Только с января нынешнего года по февраль средняя цена на свежее сало выросла со 152,97 гривен до 165. Таким образом, за месяц стоимость этого продукта стала выше на 12 гривен.
На сегодня в двух крупных торговых сетях зафиксированы такие цены на сало:
Novus — 171,00 грн/кг
Megamarket — 159,00 грн/кг
Еще более выросло в цене соленое сало
Так, еще в январе его средняя цена в супермаркетах составляла 195,23 гривны за килограмм. Однако уже в феврале она резво перепрыгнула через 200 гривен и ушла вверх. Сейчас средняя цена на соленое сало составляет 219 гривен.
Соленое сало стало стремительно расти в цене с октября прошлого года. Тогда оно за месяц стало дороже сразу на 20 гривен: по 165,78 вместо 145,16. А к ноябрю цена на сало этого вида подскочила до 190 гривен за кило. И с тех пор она не останавливается. Новости Украины - Сегодня, 15:15 74
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