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В Ледовом дворце Северодонецка пройдет футбольный турнир

robot Сегодня, 17:3026Новости
В Ледовом дворце Северодонецка пройдет футбольный турнир
В Ледовом дворце Северодонецка 12-13 февраля 2022 будет проходить традиционный турнир по футзалу среди ветеранов 50+ памяти первого арбитра высшей лиги Украины по футзалу — Еремкина Владимира Васильевича
Об этом журналисты сообщил глава Северодонецкой городской федерации футбола Александр Головков.
«Приглашаем всех поклонников и болельщиков футбола», — отметил Головков.
Новости Региона - Сегодня, 16:26 9

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