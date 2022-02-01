В Ледовом дворце Северодонецка пройдет футбольный турнир
В Ледовом дворце Северодонецка 12-13 февраля 2022 будет проходить традиционный турнир по футзалу среди ветеранов 50+ памяти первого арбитра высшей лиги Украины по футзалу — Еремкина Владимира Васильевича
Об этом журналисты сообщил глава Северодонецкой городской федерации футбола Александр Головков.
«Приглашаем всех поклонников и болельщиков футбола», — отметил Головков.
Новости Региона - Сегодня, 16:26 9
Об этом журналисты сообщил глава Северодонецкой городской федерации футбола Александр Головков.
«Приглашаем всех поклонников и болельщиков футбола», — отметил Головков.
Новости Региона - Сегодня, 16:26 9
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