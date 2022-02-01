Украина дала России 48 часов на разъяснения

Фото: © AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ, передает "Лента.ру".Глава МИД пояснил, что Россию попросили предоставить детальный ответ относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и в Крыму. Согласно международному праву, Москва должна указать точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений, утверждает Кулеба.Если в течение двух суток Россия не ответит или предоставит недостаточную информацию, то Украина обратится к государствам-участникам Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.