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Япония призвала соотечественников немедленно покинуть Украину

Sergey Сегодня, 18:4537Новости
Япония призвала соотечественников немедленно покинуть Украину
Япония призвала соотечественников немедленно покинуть Украину

Япония призвала своих граждан немедленно покинуть территорию Украины, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на МИД страны.
Дипломатическое ведомство повысило в пятницу, 11 февраля, уровень угрозы нахождения на территории Украины до четвертого, максимального. В этом случае Япония призывает соотечественников немедленно покинуть государство и отказаться от любых поездок туда.
МИД объяснил решение продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе. Там посчитали, что дальнейшее развитие ситуации остается непредсказуемым.
Министерство иностранных дел страны также допустило прекращение авиасообщения между двумя странами. Сообщается, что при канцелярии премьер-министра страны был создан кризисный штаб, который будет собирать и анализировать информацию по ситуации вокруг Украины.
Ранее нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, выражающую солидарность с Украиной, а также поддержку ее суверенитету и территориальной целостности. В утвержденных документах говорится, что Токио серьезно обеспокоен ситуацией на Украине и надеется на стабильность в этой стране и регионе.

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