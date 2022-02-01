Порошенко признался в суде, что приказал вывезти золото и деньги из Крыма в 2014 году

"Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом… Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была четыре миллиарда гривен, плюс золото, плюс активы украинского национального банка", – цитирует Порошенко РИА Новости.

Фото: © РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда заявил, что в 2014 году распорядился вывезти из Крыма золото и четыре миллиарда гривен (почти 145 миллионов долларов) наличными, передает радио Sputnik.В пятницу суд в Киеве начал рассмотрение апелляций защиты и прокуратуры на меру пресечения Порошенко.По его словам, распоряжения он отдавал занимавшим тогда должности главы национального банка Валерии Гонтаревой, руководителя МВД Арсену Авакову и главы Службы безопасности Василию Грицаку.Порошенко добавил, что если бы он этого не сделал, то "золото и средства перевезли бы в Донецк".Бывший президент Украины проходит по делу о государственной измене и содействии терроризму. 19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса, а также обязал его сдать загранпаспорт.