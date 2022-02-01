Обновленные тарифы на услуги ЖКХ в Луганске. Актуальные цены на февраль

Актуальные тарифы на услуги ЖКХ в ЛНР по состоянию на февраль 2022 года.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ1. Населению:За объем, потребленный до 150 кВт*ч электроэнергии в месяц — 1,56 руб. за 1 кВт*чЗа объем, потребленный свыше 150 кВт*ч до 800 кВт*ч электроэнергии в месяц — 2,12 руб. за 1 кВт*чЗа объем, потребленный свыше 800 кВт*ч электроэнергии в месяц — 3,21 руб. за 1 кВт*ч2. Населению, которое проживает в сельской местности:За объем, потребленный до 150 кВт*ч электроэнергии в месяц — 1,43 руб. за 1 кВт*чЗа объем, потребленный свыше 150 кВт*ч до 600 кВт*ч электроэнергии в месяц — 1,96 руб. за 1 кВт*чЗа объем, потребленный свыше 600 кВт*ч электроэнергии в месяц — 3,21 руб. за 1 кВт*ч3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности):За объем, потребленный до 250 кВт*ч электроэнергии в месяц — 1,20 руб. за 1 кВт*чЗа объем, потребленный свыше 250 кВт*ч до 800 кВт*ч электроэнергии в месяц — 1,63 руб. за 1 кВт*чЗа объем, потребленный свыше 800 кВт*ч электроэнергии в месяц — 3,21 руб. за 1 кВт*ч1. При наличии приборов учета:Для многоквартирных домов с газовой плитой и (или) газовой колонкой — 3,47155 руб./м3Для домов, оборудованных котлами, автономным отоплением, газовым камином, форсункой или конвектором:если годовой объем потребления газа до 2500 м3 — 3,22492 руб./м3если годовой объем потребления газа до 6000 м3 — 5,07866 руб./м3если годовой объем потребления газа более 6000 м3 — 10,00343 руб./м32. При отсутствии приборов учета:За газовую плиту в многоквартирных домах, если есть централизованное горячее водоснабжение — 37,06 руб./чел./мес.За газовую плиту в многоквартирных домах, если нет централизованного горячего водоснабжения — 69,21 руб./чел./мес.Для жилья оборудованного газовой плитой и газовой колонкой — 89,25 руб./чел./мес.ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ1. Тарифы на тепловую энергию для населения:для абонентов жилых зданий с домовыми (квартирными) приборами учета тепловой энергии — 1368,81 руб/Гкал.2. Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения:при отсутствии домовых (квартирных) приборов учета тепловой энергии на протяжении отопительного периода — 31,75 руб/м²;при отсутствии домовых (квартирных) приборов учета тепловой энергии на протяжении года — 15,875 руб/м².3. Тарифы на централизованное снабжение горячей водой:для населения — 54 руб/м³;в том числе подогрев — 42,30 руб/м³.— 33,64 руб./м3— 20,40 руб./м3 Экономика - Сегодня, 17:00 518