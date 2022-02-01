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В Луганске ожидается еще более сильный ветер. Теперь скорость ветра свыше 70 км в час

robot Сегодня, 19:3020Новости
В Луганске ожидается еще более сильный ветер. Теперь скорость ветра свыше 70 км в час
Усиление ветра до 20 м/с ожидается на территории Луганщины днем 12 февраля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Днем 12 февраля в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 18:29 6

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