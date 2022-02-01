Как будет работать КПВВ «Станица Луганская» в условиях «красной зоны» карантина
В Госпогранслужбе рассказали, как будут работать КПВВ «Станица Луганская» в условиях «красной» зоны карантина.
Так, по словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, ведение «красной» зоны никак не повлияет на работу КПВВ.
«КПВВ «Станица Луганская» будет работать в обычном режиме», — сказал Демченко.
Он подчеркнул, что карантинные ограничения будут распространяться на подконтрольную Украине территорию Луганской области. Новости Региона - Сегодня, 18:45 222
Так, по словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, ведение «красной» зоны никак не повлияет на работу КПВВ.
«КПВВ «Станица Луганская» будет работать в обычном режиме», — сказал Демченко.
Он подчеркнул, что карантинные ограничения будут распространяться на подконтрольную Украине территорию Луганской области. Новости Региона - Сегодня, 18:45 222
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