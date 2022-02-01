Как будет работать КПВВ «Станица Луганская» в условиях «красной зоны» карантина





Так, по словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, ведение «красной» зоны никак не повлияет на работу КПВВ.



«КПВВ «Станица Луганская» будет работать в обычном режиме», — сказал Демченко.



Он подчеркнул, что карантинные ограничения будут распространяться на подконтрольную Украине территорию Луганской области. Новости Региона - Сегодня, 18:45 222 В Госпогранслужбе рассказали, как будут работать КПВВ «Станица Луганская» в условиях «красной» зоны карантина.Так, по словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, ведение «красной» зоны никак не повлияет на работу КПВВ.Он подчеркнул, что карантинные ограничения будут распространяться на подконтрольную Украине территорию Луганской области. Новости Региона - Сегодня, 18:45 222

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