Шойгу потребовал от Великобритании объяснить спецназ на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве предложил западным странам внести вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить поставки оружия на Украину, передает РИА Новости.
"Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться", — сказал Шойгу.
Министр привел в пример ситуацию в Афганистане, когда страну накачали оружием, которое после ухода западных военных попало в руки террористов.
В свою очередь глава британского оборонного ведомства заявил, что выслушал заверения российских военных об отсутствии планов вторгаться на Украину, и он воспринимает их серьезно.
По словам Шойгу, военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась, и это требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Москвы.
"Министр обороны России кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике. Акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Российской Федерации: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Указал, что без решения этих вопросов снизить военно-политическую напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно", — говорится в сообщении.
При этом стороны отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков непреднамеренных конфликтов. Шойгу "подчеркнул, что в Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии.
"Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО, и особенно с Великобританией", — сказал министр.
Он отметил, что в последнее время в выступлениях британских официальных лиц через строчку появляются угрозы санкциями, и ему бы не хотелось, чтобы эта встреча стала продолжением подобной риторики.
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