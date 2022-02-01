Почти 10 тысяч луганчан получили паспорт РФ в прошлом году. СНИЛС смогли оформить не все
Почти 65 тыс. жителей Луганска в 2021 году обратились в Центр предоставления административных услуг. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава столичной администрации Манолис Пилавов.
«За 2021 год в Центр административных услуг обратились 64 815 человек, что на 14% больше, чем в предыдущем году. В том числе по вопросам приобретения гражданства Российской Федерации обратился 9 901 заявитель, а по вопросам получения СНИЛС (страховой номера индивидуального лицевого счета) и регистрации на Едином портале государственных услуг — более пяти тысяч граждан», — рассказал он.
Пилавов добавил, что 32 465 обращений в центр админуслуг касались выдачи справок с места жительства.
«За 2021 год в Центр административных услуг обратились 64 815 человек, что на 14% больше, чем в предыдущем году. В том числе по вопросам приобретения гражданства Российской Федерации обратился 9 901 заявитель, а по вопросам получения СНИЛС (страховой номера индивидуального лицевого счета) и регистрации на Едином портале государственных услуг — более пяти тысяч граждан», — рассказал он.
Пилавов добавил, что 32 465 обращений в центр админуслуг касались выдачи справок с места жительства.
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«На горячую линию центра поступило 5 224 звонка, что на 29% больше, чем в 2020 году», — отметил глава администрации Луганска.
«На горячую линию центра поступило 5 224 звонка, что на 29% больше, чем в 2020 году», — отметил глава администрации Луганска.
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