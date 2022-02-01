Почти 10 тысяч луганчан получили паспорт РФ в прошлом году. СНИЛС смогли оформить не все

«За 2021 год в Центр административных услуг обратились 64 815 человек, что на 14% больше, чем в предыдущем году. В том числе по вопросам приобретения гражданства Российской Федерации обратился 9 901 заявитель, а по вопросам получения СНИЛС (страховой номера индивидуального лицевого счета) и регистрации на Едином портале государственных услуг — более пяти тысяч граждан», — рассказал он.