Источник в МИД назвал запрос Украины по военной деятельности необоснованным

"Не считаем его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", — добавил собеседник агентства.

Фото: © РИА Новости / Максим БлиновВ Москве по каналам связи ОБСЕ получили запрос Киева "о разъяснении необычной военной деятельности", подтвердил РИА Новости источник в МИД.На Смоленской площади считают запрос Киева маневром, отвлекающим от "собственной существенной необычной военной активности" и ежедневных обстрелов Донбасса.Москва в ближайшее время даст ответ на украинский запрос, заключил собеседник агентства.Ранее в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев запросил у Москвы разъяснения о военной деятельности в приграничных районах и Крыму. Он указал, что российская сторона должна в течение 48 часов предоставить информацию о районах военной активности и численности военнослужащих.Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.