СНБО Украины ввел санкции против российской компании

"Что касается санкций, общество с ограниченной ответственностью "Витрина ТВ", которое зарегистрировано в Москве… Это компания, которая поставляет услуги для продвижения тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны, она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы в нашей стране", - заявил Данилов.

Фото: © РИА Новости / СтрингерСовет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции на пять лет против российской компании "Витрина ТВ" из-за трансляции российских телеканалов, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, передает РИА Новости.