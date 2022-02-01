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СНБО Украины ввел санкции против российской компании

Sergey Вчера, 23:3027Новости
СНБО Украины ввел санкции против российской компании
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции на пять лет против российской компании "Витрина ТВ" из-за трансляции российских телеканалов, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, передает РИА Новости.
"Что касается санкций, общество с ограниченной ответственностью "Витрина ТВ", которое зарегистрировано в Москве… Это компания, которая поставляет услуги для продвижения тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны, она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы в нашей стране", - заявил Данилов.

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