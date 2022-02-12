Российские дипломаты начали покидать Украину, сообщил источник

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство", — сказал он.

"Кстати, на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс", — напомнил он.

Фото: © РИА Новости / СтрингерСотрудники российской дипмисии покидают Украину, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".Встреча Лаврова и Трасс состоялась 10 февраля. Тогда глава российского МИД отметил, что Москва посмотрела на действия западных стран и, возможно, тоже посоветует неосновному персоналу российских дипломатических учреждений уехать домой.В посольстве в Киеве, в свою очередь, заявили, что работают в штатном режиме и решения о частичной эвакуации не было, хотя его прорабатывает МИД.О планах эвакуировать персонал посольств уже заявили США, Великобритания, Германия и Австралия. Многие западные страны — Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония, Новая Зеландия и другие — призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.