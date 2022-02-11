Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.02.2022

"За истекшие сутки 11 февраля, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 11.02.202209:55Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.Отмечается, что под огнем украинской армии оказались поселок Веселое (донецкое направление), поселки Доломитное и шахты 6/7 (горловское направление), а также село Саханка (мариупольское направление). При обстрелах применялись миномет калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Всего было выпущено восемь боеприпасов. В статистику не входят боеприпасы калибром 12,7 мм и менее.09:00По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали.