Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.02.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 11.02.2022
09:55 Представительство ДНР в СЦКК сообщает...
Вооруженные формирования Украины в минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что под огнем украинской армии оказались поселок Веселое (донецкое направление), поселки Доломитное и шахты 6/7 (горловское направление), а также село Саханка (мариупольское направление). При обстрелах применялись миномет калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Всего было выпущено восемь боеприпасов. В статистику не входят боеприпасы калибром 12,7 мм и менее.
09:00 Оперативная сводка за сутки с 11 на 12 февраля
По информации представительства ЛНР В СЦКК, украинские войска за минувшие сутки огонь по территории Республики не открывали.
"За истекшие сутки 11 февраля, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении ведомства.
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