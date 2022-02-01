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Сегодня

На Украине захотели провести спецоперацию по уничтожению руководства Крыма

Sergey Сегодня, 10:4543Новости
На Украине захотели провести спецоперацию по уничтожению руководства Крыма
Фото: © REUTERS / Oleksandr Klymenko
Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил в Facebook, что Киев должен провести спецоперации по ликвидации и похищению представителей руководства Крыма, передает РИА Новости.
По его мнению, таким образом Украина сможет "ассиметрично" противостоять Москве.
"(Необходимо. — Прим. ред.) возобновить проведение спецопераций украинской разведки с целью уничтожения и похищения российских руководителей на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Приднестровья", — написал Бутусов.

Кроме того, он предложил полностью блокировать Приднестровье и устроить там мятеж при помощи украинских спецслужб и военных.

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