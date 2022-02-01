На Украине захотели провести спецоперацию по уничтожению руководства Крыма

"(Необходимо. — Прим. ред.) возобновить проведение спецопераций украинской разведки с целью уничтожения и похищения российских руководителей на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Приднестровья", — написал Бутусов.

Фото: © REUTERS / Oleksandr KlymenkoГлавный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил в Facebook, что Киев должен провести спецоперации по ликвидации и похищению представителей руководства Крыма, передает РИА Новости.По его мнению, таким образом Украина сможет "ассиметрично" противостоять Москве.Кроме того, он предложил полностью блокировать Приднестровье и устроить там мятеж при помощи украинских спецслужб и военных.