Отсутствие электроснабжение 14 февраля
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 14 февраля будут временно отключать от электричества некоторые дома города Александровск в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Будут временно обесточены дома по таким адресам:
улица Стрельцова, 2-18, 1-19;
улица Подгорная, 86-152, 75-141;
переулок Сквозной, 22, 17-21, 16-20, 15-21;
улица Шевченко, 60-102а, 51-97;
улица Комсомольская, 1;
переулок Спортивный, 1-9, 2-8.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 11:30 34
Будут временно обесточены дома по таким адресам:
улица Стрельцова, 2-18, 1-19;
улица Подгорная, 86-152, 75-141;
переулок Сквозной, 22, 17-21, 16-20, 15-21;
улица Шевченко, 60-102а, 51-97;
улица Комсомольская, 1;
переулок Спортивный, 1-9, 2-8.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 11:30 34
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