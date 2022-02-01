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Отсутствие электроснабжение 14 февраля

bot Сегодня, 12:300Новости
Отсутствие электроснабжение 14 февраля
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 14 февраля будут временно отключать от электричества некоторые дома города Александровск в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Будут временно обесточены дома по таким адресам:
улица Стрельцова, 2-18, 1-19;
улица Подгорная, 86-152, 75-141;
переулок Сквозной, 22, 17-21, 16-20, 15-21;
улица Шевченко, 60-102а, 51-97;
улица Комсомольская, 1;
переулок Спортивный, 1-9, 2-8.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 11:30 34

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