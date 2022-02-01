В США разглядели тайное значение поездки Путина в Китай

«[Президент Соединенных Штатов Джо] Байден говорил, что Вашингтон не хочет, чтобы "Северный поток-2" заработал, если Россия вторгнется на Украину. Однако российский президент оказался на шаг впереди», — отмечается в материале.

Фото: © РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин в ходе поездки в Китай во время Олимпийских игр заручился поддержкой Пекина, чтобы в дальнейшем иметь возможность нанести двойной удар по позициям США в Евразии. Разглядевший тайное значение поездки автор опубликованной в The Hill статьи Гордон Чанг утверждает, что при поддержке КНР Россия сможет бросить вызов мировому сообществу, передает "Лента.ру".В статье подчеркивается, что Москва во время визита российского лидера якобы получила «экономический спасательный круг» от Пекина — так автор назвал анонсированное Путиным заключение нефтегазовых сделок с КНР на сумму 117,5 миллиарда долларов.Колумнист считает, что новые договоренности между Китаем и Россией — своего рода послание западным странам, транслирующее объединение Москвы и Пекина, а также их готовность вступить в конфронтацию с Вашингтоном.Ранее сообщалось, что власти США выразили обеспокоенность сотрудничеством России и Китая на высшем уровне. По мнению высокопоставленного чиновника в американской администрации, недавняя встреча Путина и генерального секретаря ЦК КНР Си Цзиньпина свидетельствует о том, что Пекин считает действия Москвы в отношении Киева легитимными.