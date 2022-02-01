На Украине Зеленского назвали В«злым клоуномВ» из-за его борьбы с телеканалами

«Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными», — заявила Бондаренко.

Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /Бывшая депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко оценила борьбу президента Владимира Зеленского с оппозиционными телеканалами. Об этом она заявила в эфире канала «Наш», передает «Лента.ру».Она указала, что за последние два с половиной года на Украине заблокировали семь каналов. При этом никаких доказательств прозвучавших в из адрес обвинений не было представлено, что указывает на политическую месть, отметила политик.11 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против компаний, владеющих телеканалом «Наш». Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к юридическим лицам введены сроком на пять лет.Первым на Украине был закрыт телеканал КРТ (Киевская Русь телевидение). В декабре прошлого года Зеленский ввел санкции против медиахолдинга «Новости», в который входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал «Укрлив»). За 10 месяцев до этого решением СНБО эти телеканалы были заблокированы и прекратили вещание.