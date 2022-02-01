СНБО Украины: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем
Фото: © REUTERS / Ukrainian Armed Forces Press Service
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что украинские власти не собираются возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем, передает РИА Новости.
"РФ сейчас рассказывает небылицы, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области. Мы не можем этого делать, потому что мы ответственные за то гражданское население, которое там сейчас находится. Если войска сейчас пойдут в наступление, представьте, какое количество населения может погибнуть при такой операции. Для нас жизнь человека – наивысшая ценность. Вернется ли территория Донецкой и Луганской области домой? Вернется. Вернется ли Крым? Вернется. Просто это вопрос времени… Мы за все существование Украины ни на кого не нападали, но и своего отдавать не будем. Наши военные, мужчины и женщины, будут защищать нашу страну. Сил и средств более чем достаточно", - заявил Данилов по итогам заседания СНБО. Трансляция велась в Facebook офиса президента Украины.
Данилов сообщил, что власти не собираются отключать мобильную связь и интернет, работает над тем, чтобы не допустить эскалации со стороны России. При этом Москва категорически отрицает приписываемые ей на Западе и в Киеве агрессивные планы в отношении соседней страны.
"Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы это не произошло, и чтобы никакого вторжения не было", - сказал он.
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