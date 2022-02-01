СНБО Украины: Киев не собирается возвращать Донбасс военным путем

"РФ сейчас рассказывает небылицы, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области. Мы не можем этого делать, потому что мы ответственные за то гражданское население, которое там сейчас находится. Если войска сейчас пойдут в наступление, представьте, какое количество населения может погибнуть при такой операции. Для нас жизнь человека – наивысшая ценность. Вернется ли территория Донецкой и Луганской области домой? Вернется. Вернется ли Крым? Вернется. Просто это вопрос времени… Мы за все существование Украины ни на кого не нападали, но и своего отдавать не будем. Наши военные, мужчины и женщины, будут защищать нашу страну. Сил и средств более чем достаточно", - заявил Данилов по итогам заседания СНБО. Трансляция велась в Facebook офиса президента Украины.

Фото: © REUTERS / Ukrainian Armed Forces Press ServiceСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что украинские власти не собираются возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса военным путем, передает РИА Новости.Данилов сообщил, что власти не собираются отключать мобильную связь и интернет, работает над тем, чтобы не допустить эскалации со стороны России. При этом Москва категорически отрицает приписываемые ей на Западе и в Киеве агрессивные планы в отношении соседней страны."Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы это не произошло, и чтобы никакого вторжения не было", - сказал он.