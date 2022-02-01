Перед выходными доллар вырос в Луганске. Евро и гривна подешевели



1 доллар США

74,9867 рубля

1 ЕВРО

85,3574 рубля

10 украинских гривен

26,7511 рубля

Вчера курс валют в Луганске был таким:

1 доллар США

74,7241 рубля

1 ЕВРО

85,3798 рубля

10 украинских гривен

26,7830 рубля

Экономика - Сегодня, 12:45 2 Госбанк информирует, что с 12 февраля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США74,9867 рубля1 ЕВРО85,3574 рубля10 украинских гривен26,7511 рубляВчера курс валют в Луганске был таким:1 доллар США74,7241 рубля1 ЕВРО85,3798 рубля10 украинских гривен26,7830 рубляЭкономика - Сегодня, 12:45 2

Метки: {keywords}