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Перед выходными доллар вырос в Луганске. Евро и гривна подешевели

verter Сегодня, 13:450Новости
Перед выходными доллар вырос в Луганске. Евро и гривна подешевели
Госбанк информирует, что с 12 февраля 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
74,9867 рубля
1 ЕВРО
85,3574 рубля
10 украинских гривен
26,7511 рубля
Вчера курс валют в Луганске был таким:
1 доллар США
74,7241 рубля
1 ЕВРО
85,3798 рубля
10 украинских гривен
26,7830 рубля
Экономика - Сегодня, 12:45 2

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