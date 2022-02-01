Из-за крупной аварии Артемовский район остался без электроснабжения. Без света детская поликлиника и котельная



«12 февраля в 05:40 в Артемовском районе Луганска в результате аварийного отключения без энергоснабжения остались 8300 абонентов, а также социально важные объекты: «Луганская городская детская поликлиника № 2», котельная», — говорится в сообщении.



Авария оставила без электроснабжения 8,3 тыс. жителей Артемовского района города Луганска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.По состоянию на 06:00 на место аварии направлены сотрудники Западного района электрических сетей для выяснения причины отключения, добавили в МЧС. Удобный город - Сегодня, 12:32 97