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Из-за крупной аварии Артемовский район остался без электроснабжения. Без света детская поликлиника и котельная

robot Сегодня, 13:450Новости
Из-за крупной аварии Артемовский район остался без электроснабжения. Без света детская поликлиника и котельная
Авария оставила без электроснабжения 8,3 тыс. жителей Артемовского района города Луганска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«12 февраля в 05:40 в Артемовском районе Луганска в результате аварийного отключения без энергоснабжения остались 8300 абонентов, а также социально важные объекты: «Луганская городская детская поликлиника № 2», котельная», — говорится в сообщении.

По состоянию на 06:00 на место аварии направлены сотрудники Западного района электрических сетей для выяснения причины отключения, добавили в МЧС. Удобный город - Сегодня, 12:32 97

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