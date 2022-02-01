МИД оптимизировал штаты представительств на Украине из опасений провокаций

"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций", — подчеркнула Захарова.

Фото: © РИА Новости / СтрингерРоссия решила оптимизировать штат своих учреждений на Украине из-за опасений провокаций, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.Она напомнила, что почти месяц назад западные СМИ стали писать, что Москва якобы эвакуирует с Украины своих дипломатов. По мнению Захаровой, целью таких вбросов было создание информационного прикрытия для начала эвакуации дипмиссий США, Великобритании, Австралии, Канады и других стран. С учетом влияния, которое Вашингтон и Лондон оказывают на Киев, можно сделать вывод, что американцы и британцы, вероятно, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, считает представитель МИД.На днях многие западные страны призвали своих граждан покинуть Украину, а некоторые объявили об эвакуации посольств. На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что Москва тоже посоветует неосновному персоналу российских дипломатических учреждений уехать домой.В посольстве в Киеве РИА Новости сообщили, что оптимизируют штатное расписание и продолжают работать в обычном режиме.