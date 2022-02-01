На Украине испугались "истинного лица Зеленского"

"Власть они получили, а законно ее осуществлять они не могут", — отметила она.

"Извините, это называется мародерство. Когда бабушки умирают, потому что их лишили пенсии и способности физически выжить из-за поднятых тарифов, из-за инфляции, из-за бедности и нищеты, в которые их загнали", — добавила Дьяченко.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /Команда президента Украины Владимира Зеленского перестала "симулировать вменяемость" и показала свое истинное лицо, заявила политолог Елена Дьяченко в студии телеканала "Наш", передает РИА Новости.По мнению эксперта, украинская власть извлекает выгоду из своего положения, игнорируя нужды и проблемы жителей страны.Помимо прочего, политолог указала на незаконное закрытие телеканалов, принятие лоббистских законов и манипуляции с газовым рынком.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о введении санкций на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ". Затем это решение ввел в действие Владимир Зеленский. До этого президент одобрял решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive.