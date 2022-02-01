Во Франции назвали агрессором НАТО, а не Россию

"В сложившейся кризисной ситуации США не могут определиться, кого им считать главным противником — Китай или Россию И что в итоге делают Штаты? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам нет до этого никакого дела", — рассказал политик.

Фото: © РИА Новости / Кристина АфанасьеваСША потеряли главенствующее положение на мировой арене и теперь пытаются использовать ситуацию вокруг Украины в своих интересах. Таким мнением в эфире телеканала France 2 поделился лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, передает РИА Новости.Отвечая же на вопрос журналиста, кого он считает агрессором, НАТО или Россию, Меланшон ответил: "НАТО, без сомнения".Он также отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, тогда как НАТО пытается этому помешать вопреки международному правопорядку.Тот факт, что альянс разместил на территории Польши ракеты и системы ПРО, заставляет Россию чувствовать себя в опасности и воспринимать это как агрессию, пояснил депутат.В случае победы на предстоящих президентских выборах Меланшон пообещал "подписаться" под гарантиями не размещать силы НАТО на Украине.