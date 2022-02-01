МИД Германии сообщил о переносе генконсульства в Донецке

"Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дислоцированный там дипломатический персонал. Наше генеральное консульство в Донецке, базирующееся в Днепре с 2014 года, будет временно переведено во Львов", - сказала Бербок.

Фото: © РИА Новости / СтрингерФРГ сокращает персонал посольства в Киеве, переносит генконсульство в Донецке, базирующееся в Днепре с 2014 года, во Львов, заявила глава ведомства Анналена Бербок, её слова приводит пресс-служба МИД Германии в Twitter, передает РИА Новости.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.