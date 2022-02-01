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В центре Донецка сильный взрыв

verter Сегодня, 17:150Новости
В центре Донецка сильный взрыв
СМИ сообщают о взрыве в Донецке. Об этом сообщают местные паблики.
Как пишет телеграм-канал wargonzo: «Есть мнение, что взрыв произошёл на территории, подконтрольной Украине. А до Донецка лишь «докатилась взрывная волна. И от этого вдвойне тревожно. Ведь на Украине могут объявить, что на их территории Донбасс/Россия устроили «теракт» и пойти под этим предлогом на прорыв. Ну или по крайней мере в атаку. Тем не менее не паникуем — ждём официальных сообщений». Новости Донецка - Сегодня, 15:28 1322

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