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Зеленский призвал доказать, что Россия "нападет" на Украину 16 декабря

Sergey Сегодня, 18:000Новости
Зеленский призвал доказать, что Россия "нападет" на Украину 16 декабря
Фото: © REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в информационном пространстве уже слишком много данных о якобы планах РФ по эскалации вокруг Украины, передает РИА Новости.
"Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны со стороны РФ... Мы понимаем все риски, мы понимаем, что эти риски есть. Если есть какая-то у вас или любых людей дополнительная информация относительно 100-процентного вторжения, начиная с 16-го числа, Российской Федерации в Украину, давайте нам эту информацию", - сказал он на брифинге в субботу.

Он добавил, что постоянно получает большие объемы информации от разведки.
Зеленский подчеркнул и напомнил позицию Киева - "дипломатический путь - единственный путь деэскалации и деоккупации".
Зеленский заявил, что Киев принимает к сведению информацию США и союзников.
"Мы принимаем к сведению всю эту информацию. Мы благодарны за всю эту информацию. Но мы должны четко анализировать всю эту информацию… Пока полномасштабной войны на сегодня в Украине нет", - сказал президент.

Он добавил, что разведка Украины работает хорошо. Также он подчеркнул, что Киев готов к любым сценариям.

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