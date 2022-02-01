Британцы попросили Байдена перенести дату "вторжения" России на Украину

Фото: © REUTERS / Leah MillisЧитатели британского издания Daily Mail высмеяли сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден в разговоре с коллегами из ЕС и НАТО назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину, передает РИА Новости."А во сколько в среду?" — поинтересовался mrBBB."А он уверен, что в среду? Почему не в четверг или пятницу?" — написал aD."Я в среду не могу. Мне лучше подходят четверг или пятница, но в любом случае хорошо бы закончить до выходных", — пошутил пользователь Notlongenough."Путин не может вторгнуться в среду, мне нужно в парикмахерскую!" — заявил TalbotSunbeam.Пользователи также привели в пример предыдущие случаи, когда руководство США делало заявления, не подкрепляя их доказательствами."Это такая же информация, как была у США по Ираку?" — написал loonylin.Как писали СМИ со ссылкой на источники, минувшей ночью Байден заявил на видеоконференции с лидерами западных стран, что Россия начнет "вторжение" на Украину 16 февраля. Подтверждения этих слов в публикациях не приводится.