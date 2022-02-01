Денис Пушилин прокомментировал взрыв в Донецке
Денис Пушилин прокомментировал ситуацию про взрыв, который слышали в Лонецке
«Пока все под контролем. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно...», — процитировала Пушилина Маргарита Симонян в своем телеграм-канале.
Это мне ответил сейчас Денис Пушилин. Новости Донецка - Сегодня, 17:13 287
«Пока все под контролем. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это ещё не оно...», — процитировала Пушилина Маргарита Симонян в своем телеграм-канале.
Это мне ответил сейчас Денис Пушилин. Новости Донецка - Сегодня, 17:13 287
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