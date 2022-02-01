Жители Донецка отреагировали на информацию о взрыве

"Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно", — отметил Пушилин.

"Обстрелов на данный момент практически нет, они на минимальном уровне со времен начала конфликта. Возможно, это затишье перед бурей. Что ощущается, так это медийное напряжение. Есть ощущение, что если раньше условные «10 залпов из миномета» ни к чему бы не привели, то сейчас эти же 10 залпов могут начать войну. Но сейчас все еще тихо", — сообщил журналист.

Фото: © AFP 2022 / Anatolii StepanovДнем в субботу, 12 февраля, стали поступать сообщения о мощном взрыве в Донецке. При этом ни в МВД, ни в руководстве Донецкой Народной Республики эту информацию не подтвердили. Местные жители, опрошенные «Лентой.ру», также ничего не слышали.Информация о взрыве поступила от американского журналистаПервым информацию о мощном взрыве распространил Патрик Ланкастер, независимый американский журналист, проживающий в Донецке. На своей странице в Twitter он написал: «Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре». Он добавил, что взрыв произошел к северо-западу от центра города.Информацию о произошедшем подтвердили и источники Telegram-каналов «Военный обозреватель» и WarGonzo. По их данным, взрывная волна ощущалась по всему городу. При этом указывалось, что инцидент мог произойти на украинской территории, за линией соприкосновения в Донбассе.Официальные лица опровергли информацию о взрыве в ДонецкеГлава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донецке находится под контролем, он опроверг данные о мощном взрыве в районе города. Пушилин указал, что взрыв произошел «на их территории».Замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам: «Вы слышали? А я ничего не слышал».В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, комментируя информацию о взрыве, подчеркнул, что украинские военные «соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка».Местные жители отреагировали на данные о взрывеДонецкий журналист Владислав Угольный в комментарии «Ленте.ру» сообщил, что узнал о «взрыве» от друзей из России, которые хотели понять, «что там у нас происходит».«Знакомый, который рядом с аэропортом живет, говорит, что слышал слабый взрыв, но "даже окна не дрожали"», — отметил он.Ополченец Александр Жучковский заявил «Ленте.ру», что тоже не слышал взрыва. «Похоже ничего особо и не было. Очевидцев чего-то серьезного попросту нет. Активизация украинцев в целом в последнее время не больше обычной, радикального увеличения обстрелов или чего-то, на что можно обратить внимание, нет. Не сказал бы, что происходящее — серьезный инфоповод», — сообщил он.Информация о взрыве появилась на фоне заявлений о готовящейся «российской агрессии»Издание Politico ранее сообщило, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Вашингтон предупредил своих союзников, что непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки.Министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Вашингтон и его союзников в проведении пропагандистской кампании о российской агрессии, преследующей провокационные цели, — по его словам, она дает властям в Киеве повод саботировать Минские соглашения и искать силовое решение проблемы Донбасса. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что российские войска находятся на своей территории.Источник