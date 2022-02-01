В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, главными темами их разговора стала ситуация на Украине и вопросы предоставления России юридических гарантий безопасности, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
"Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе", — говорится в публикации.
Также российский лидер указал на нежелание западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что показало отсутствие результата на консультациях политсоветников глав государств "нормандского формата" 10 февраля в Берлине.
Кроме того, Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы.
Президенты также затронули иранскую ядерную проблематику и обсудили полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий.
Как сообщало ранее агентство France Presse со ссылкой на Елисейский дворец, разговор Путина и Макрона продолжался час и 40 минут.
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