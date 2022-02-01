В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе", — говорится в публикации.

Фото: © РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, главными темами их разговора стала ситуация на Украине и вопросы предоставления России юридических гарантий безопасности, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.Также российский лидер указал на нежелание западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что показало отсутствие результата на консультациях политсоветников глав государств "нормандского формата" 10 февраля в Берлине.Кроме того, Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы.Президенты также затронули иранскую ядерную проблематику и обсудили полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий.Как сообщало ранее агентство France Presse со ссылкой на Елисейский дворец, разговор Путина и Макрона продолжался час и 40 минут.