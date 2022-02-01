Из-за ситуации с подлодкой в водах РФ у Курил дипломатам США предъявили ноту
Военному атташе США предъявлена нота из-за ситуации с американской атомной подлодкой в водах РФ у Курильской гряды. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота», — говорится в сообщении.
Представителю Минобороны США было заявлено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права. Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», — говорится в сообщении.
Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем. Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации.
Инцидент в российских водах
12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!» Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано.
В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Новости в Мире - Сегодня, 19:25 175
«12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота», — говорится в сообщении.
Представителю Минобороны США было заявлено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права. Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», — говорится в сообщении.
Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем. Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации.
Инцидент в российских водах
12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!» Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано.
В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Новости в Мире - Сегодня, 19:25 175
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