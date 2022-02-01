Из-за ситуации с подлодкой в водах РФ у Курил дипломатам США предъявили ноту



«12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота», — говорится в сообщении.





«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», — говорится в сообщении.

