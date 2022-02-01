Путин начал телефонный разговор с Байденом



«Разговор президента Байдена по защищенной связи с российским президентом Путиным начался в 11:04 по времени восточного побережья США [19:04 мск]", — проинформировал он.



Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск). Об этом сообщил в субботу журналистам представитель Белого дома.Американский лидер в настоящий момент находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива разговора исходила от Вашингтона, причем «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны».Президенты РФ и США последний раз общались по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.Новости в Мире - Сегодня, 19:13 155