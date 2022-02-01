Завтра в Луганске до 4 градусов тепла, переменная облачность



«С 21:00 12 февраля до 21:00 13 февраля на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 1 — плюс 4 градуса», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 13 февраля будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 4-6 градусов, днем — 2-4 градуса тепла.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 3-5 градусов ниже нуля ночью и 1-3 градуса выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие три дня ожидается преобладание сухой погоды.Погода в Луганске - Сегодня, 20:18 129