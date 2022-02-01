Стало известно что Байден говорил Путину



«Президент Джо Байден сегодня провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряженности на границах Украины», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого Дома.





«Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», — сообщается в заявлении.



Президент США Джо Байден в субботу обсудил с Владимиром Путиным эскалацию напряженности на границе РФ и Украины, говорится в заявлении Белого Дома, передает РИА Новости.Кроме того, президент США Джо Байден заявил президенту РФ Владимиру Путину, что США готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены на дипломатию с Россией, говорится в заявлении Белого дома.Новости в Мире - Сегодня, 20:18 401