В Кремле заявили, что истерия из-за «вторжения» России на Украину достигла апогея



«Американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины... Под аккомпанемент утверждений о вторжении создаются предпосылки для возможно провокационных действий украинских вооружённых сил. Так мы расцениваем эту ситуацию», — сказал Ушаков журналистам.





«Вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность, а вот в последние дни и часы ситуация просто доведена до абсурда», — сказал Ушаков журналистам.



Истерия насчет «вторжения» России на Украину достигла своего апогея, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров РФ и США.«Нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординированно, и истерия достигла апогея», — сказал Ушаков.Под аккомпанемент утверждений США о якобы готовящемся «вторжении» России на территорию Украины создаются предпосылки для возможных действий украинских вооружённых сил, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.США утверждают, что вторжение может начаться в ближайшие дни. Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении соседней страны.Вокруг передвижения российских войск по территории России не первый месяц нагнетается напряженность, а в последние дни и часы ситуация доведена до абсурда, заявил Юрий Ушаков.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины.В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Новости в Мире - Сегодня, 21:45 106