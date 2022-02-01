Что Путин сказал Байдену



«Разговор продолжался чуть более часа... Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно», — сказал он.





«Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером”, — сказал Ушаков.

