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Что Путин сказал Байдену

robot Вчера, 23:1535Новости
Что Путин сказал Байдену
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили более часа, сообщил журналистам в субботу помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Разговор продолжался чуть более часа... Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно», — сказал он.

Так же президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу ожидаемо упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, но акцента на этом вопросе не было, сообщил во время общения с журналистами помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером”, — сказал Ушаков.

Новости в Мире - Сегодня, 21:35 158

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