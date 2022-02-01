Что Путин и Байден обсудили по Украине



«Он отметил, что со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства», — сказал он.

Ушаков добавил, что Путин также обратил внимание Байдена на вопросы поставок на Украину оружия.

«Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма», — добавил Ушаков.

Российская сторона заявила о непонимании передачи СМИ заведомо ложной информацию о «вторжении» на Украину, заявил Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров России и США.

«Мы изложили наши соображения и несколько раз подчеркнули, что мы не понимаем, зачем передавать СМИ заведомо ложную информацию о наших, российских намерениях», — сказал он.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу заявил, что США и Россия являются конкурентами, но должны делать все, чтобы избежать худшего сценария вокруг Украины, об этом во время общения с журналистами сообщил Юрий Ушаков.

«Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всем мире. Также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины», — сказал Ушаков.

Новости в Мире - 12 февраля 2022 106 Президент России Владимир Путин сообщил американскому коллеге Джо Байдену, что Запад не осуществляет должного нажима на Украину для выполнения минских соглашений, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.«Он отметил, что со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства», — сказал он.Ушаков добавил, что Путин также обратил внимание Байдена на вопросы поставок на Украину оружия.«Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма», — добавил Ушаков.Российская сторона заявила о непонимании передачи СМИ заведомо ложной информацию о «вторжении» на Украину, заявил Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров России и США.«Мы изложили наши соображения и несколько раз подчеркнули, что мы не понимаем, зачем передавать СМИ заведомо ложную информацию о наших, российских намерениях», — сказал он.Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу заявил, что США и Россия являются конкурентами, но должны делать все, чтобы избежать худшего сценария вокруг Украины, об этом во время общения с журналистами сообщил Юрий Ушаков.«Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всем мире. Также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины», — сказал Ушаков.Новости в Мире - 12 февраля 2022 106

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