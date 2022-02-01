На границе граждан России не пускают на территорию Украины



«Здравствуйте, сегодня на Готовке всех россиян развернули,никого не пустили с российскими паспортами, скажите пожалуйста что на Меловом?», — пишут очевидцы в интернете.

«Переходил человек (с РФ в укр)с РФ паспортом ,но с видом на жительство в Украине...была более длительная проверка, и рекомендовали в течении месяца не выезжать в РФ...как то так», — пишут луганчане в паблике перехода на Меловом.

Официального подтверждения этой информации нет.

Но в сети опубликован отказ гражданину РФ в пересечении границы Украины

Новости Региона - 12 февраля 2022 154 Украина перестала впускать на свою территорию граждан России, кроме тех, у кого есть справка о смерти близких родственников — об этом сообщают пользователи сети в чатах, посвященных погранпереходам между РФ и Украиной.«Здравствуйте, сегодня на Готовке всех россиян развернули,никого не пустили с российскими паспортами, скажите пожалуйста что на Меловом?», — пишут очевидцы в интернете.«Переходил человек (с РФ в укр)с РФ паспортом ,но с видом на жительство в Украине...была более длительная проверка, и рекомендовали в течении месяца не выезжать в РФ...как то так», — пишут луганчане в паблике перехода на Меловом.Официального подтверждения этой информации нет.Но в сети опубликован отказ гражданину РФ в пересечении границы Украины Новости Региона - 12 февраля 2022 154

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