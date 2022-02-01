Россия хочет мира, потому и приготовилась к войне

Последние факты и заявления властей США свидетельствуют, что они действительно готовятся к войне на Украине. Однако у этого действия есть свои подоплека и определенные планы, о которых необходимо говорить и которые стоит обнажить до того, как всё начнется.В последние недели некоторые коллеги пытаются угадать судьбу потенциального военного конфликта на Украине. Кто-то ищет совета у внутреннего голоса, кто-то внимательно изучает расположение звёзд, кто-то изучает выражение лиц российских руководителей, а кто-то подбрасывает монетку. Диапазон «предвидения» колеблется от война никогда не начнётся, до война начнётся уже завтра. Есть и «промежуточные» предложения: война начнётся, но не прямо сейчас, а через полгода, год, два, три (кто больше)? Недавно популярной датой начала войны был день открытия Олимпиады в Пекине. Не сложилось и теперь те же люди с уверенностью предсказывают начало войны в день закрытия Олимпиады в Пекине.Вера в то, что любое серьёзное международное событие обязательно бывает приурочено к неким знаменательным датам, и надо только догадаться к какой именно, как сразу всё станет ясно (откроются все тайны), свойственна не только маргиналам, верующим в «мировое правительство», «рептилоидов» и прочие теории заговора, но и вполне просвещённым журналистам, бюрократам среднего звена и экспертам. Близость к сакральному знанию и невозможность его постичь как раз эти, последние, группы делает наиболее уязвимыми для магии знаменательных дат.. Даже Гитлер, каждый раз однозначно стремившийся к войне, был вынужден неоднократно, по объективным причинам, переносить сроки старта большинства своих военных кампаний, включая вторжение в СССР, которое началось почти на полтора месяца позже первоначально назначенного срока. Большинство же политиков предпочитает решать свои проблемы мирно, рассматривая войну, как возможный, но нежелательный метод достижения цели, используемый лишь в крайнем случае («последний довод»).Надо также учитывать ограничения, накладываемые актуальными политическими правилами, сформировавшимися после Первой и Второй мировых войн. Эти правила резко ограничивают легитимность войны, лицемерно определяя агрессором того, кто первый использовал силу, хоть даже он был вынужден к этому провокационным поведением противника. Таким образом даже когда неизбежность войны становится ясна политическим лидерам, они всё ещё продолжают дипломатические манёвры, уже не с целью отменить неизбежное, но чтобы переложить ответственность за «агрессию» на оппонента.Простой пример из актуальной политики. Когда распался СССР и США начали расширять НАТО и стимулировали к расширению ЕС, они объясняли продвижение военно-политической и экономической инфраструктуры Запада к российским границам тем, что их система оказалась единственной магистральной дорогой цивилизации, ведущей человечество к светлому будущему, а следовательно, как обладатели сакрального знания, несущие человечеству свет истины, они просто обязаны совместить в одном лице роль глобального учителя, полицейского, прокурора и судьи. Потому, мол, они и должны иметь возможность «проецировать силу» в любой точке планеты, для чего и разворачивается соответствующая инфраструктура.За прошедшие три десятилетия ситуация изменилась, США не справились с заявленными обязательствами и усилившаяся Россия, в экономическую зависимость от которой попадает уже вся (а не только Восточная) Европа, вежливо попросила США свернуть ненужную инфраструктуру, поскольку они не могут больше быть ни учителем, ни полицейским, ни судьёй, ни прокурором, а их система не работает, в то время, как российская показывает неплохие результаты. На всё человечество мы не претендуем, но некоторых взять с собой в светлое будущее готовы.США грубо отказались признавать новые реалии и стали демонстрировать готовность к вооружённой защите своих «ценностей» прямо на российских границах. Можно ли будет в такой ситуации считать российской агрессией насильственное сбрасывание оккупирующих Европу американских военных и поддерживаемых ими марионеточных режимов в Атлантический океан? Исходя из буквы международного права, это будет агрессия, а вот если исходить из духа руководящих документов ООН и ОБСЕ, вопрос окажется как минимум спорным.Но Россия, вопреки мечтам воинствующих интернет-хомяков, искренне считающих, что ядерную войну они будут смотреть в интернете и что их это не коснётся, не желает военного решения. Не потому, что боится осуждения «мирового сообщества». Американские бандиты, присвоившие право судить других, уже давно ни у кого не вызывают доверия, а потеряв преимущество силы, они потеряли свой единственный аргумент. Просто война, даже победоносная, крайне ресурсоёмкое действо, требующее непроизводительного расходования огромной массы дефицитного ресурса (человеческого, материально-экономического, морально-политического и т.д.). Это несколько дольше, зато не ведёт к бессмысленному уничтожению ресурса. Наоборот, учитывая динамику современных политических и экономических процессов, каждый день мира делает Россию сильнее, а её противников слабее. Есть, конечно, проблема клинических идиотов, которые услышав слово «компромисс» сразу же орут «договорняк» и требуют «ударить ракетами» (как будто мирное, взаимовыгодное развитие есть нечто позорное по сравнению с «героической» постъядерной пустыней, в которой выжившие завидуют вовремя погибшим).Но это проблема решаемая, ибо, хоть народу и нравится самоуверенность не наигравшихся в детстве в войну идиотов, но воевать каждый отдельно взятый человек точно не любит. Поэтому потенциальные бонапарты побеждают на выборах лишь в том случае, когда обещают мир. Все любят гордиться нашими флагами над их поверженными столицами, но никто не хочет за это умирать без особой необходимости. Одно дело погибнуть, защищая свою землю, а другое дело отдать жизнь в борьбе за непонятные большинству населения геополитические амбиции. Тем более, зачем воевать и тратить жизни нашего и без того немногочисленного населения, если то же самое можно получить мирно.Но иногда, политический оппонент ведёт себя так, что только прямая угроза войны может заставить его от войны отказаться. США прекрасно понимают, что они проигрывают России мирное соревнование. Было бы иначе, они бы не нервничали, не суетились бы с санкциями и не провоцировали бы военное столкновение на Украине. У них, конечно, есть свои ястребы, уверенные, что «тускнеет аксельбант от мирной жизни, бледнеет и ветшает шёлк знамён», а также, что «когда снаряды рвутся днём и ночью, скорей дают чины и ордена», но контролирующий политику крупный бизнес прекрасно знает, что побеждая без войны выигрываешь больше. Поэтому к войне американская политическая система начинает стремиться лишь в том случае, когда не может сохранить достигнутое ранее доминирование мирно.Всем известна американская традиция воевать по преимуществу чужими руками. Если не удаётся избежать втягивания в войну, максимально долго избегая участия в активных боевых действиях, предоставляя это «почётное право» союзникам, которые не только несут основные потери, но и обогащают американские бизнес и государство, приобретая, оружие, сырьё, расходные материалы — всё, что надо для войны. Такую и только такую войну США готовы вести годами и даже десятилетиями.Вот и сейчас, перетекание украинского кризиса в военный конфликт Киева и Москвы представляется американцам желательным, но недостаточным развитием текущей ситуации. Вашингтон отдаёт себе отчёт в том, что Украина долго не устоит. И даже, если Европа поначалу поддержит США, после того, как Украину сотрут с политической карты, европейские союзники смогут сказать Вашингтону, что не желают страдать из-за отсутствующего государства, поэтому рвать с Россией окончательно не будут, а будут договариваться.. Только так можно вынудить хотя бы некоторые европейские страны послать войска хотя бы для защиты Галиции, Волыни, Буковины, Закарпатья. Не думаю, что на этой неделе американское посольство и генеральная прокуратура Украины случайно решили вывезти свои документы (а посольство и персонал) именно на Западную Украину. Очевидно у них есть основания надеяться, что там важные документы будут в относительной безопасности.Идеальное для них состояние — ни мира, ни войны, как сейчас в Донбассе. Линия разграничения где-нибудь по Збручу, на которой периодически происходят эксцессы, достаточно неприятные, чтобы держать Россию в напряжении и достаточно мелкие, чтобы не послужить поводом для срыва перемирия. Главная идея развернуть «Минский процесс» на 180 градусов — заставить Москву годами держать армию в поле, используя в качестве противостоящего ей пушечного мяса украинцев и восточноевропейцев, подкреплённых (для демонстрации западной солидарности) несколькими, действующими на ротационной основе американскими и западноевропейскими батальонами, а также прикрываемыми американской авиацией и средствами ПВО.Такую войну США готовы вести до полного исчерпания российских ресурсов.Чтобы быстрее склонить Россию к миру на американских условиях предусмотрен и третий этап, предполагающий развёртывание на занятой российскими войсками части Украины «движения сопротивления» — по факту создание террористических ячеек, задачей которых будет подрыв тыла российских войск на Украине и попытка организации террористической войны на собственно российской территории. Ответственность на себя возьмёт бежавшее из Киева в Галицию «украинское правительство», а реальную организацию, финансирование, снабжение и управление будут осуществлять США.Кстати, чтобы не было вопросов, откуда мне всё это известно? Об этом постоянно рассказывают сами американцы и англичане в виде «предположения» («как будет сопротивляться Украина»), а также их украинские марионетки. Последние, по глупости, рассказывают всё, что успели узнать от англичан и американцев подробно и в деталях. Те же, хоть сообщают своим марионеткам и не полную информацию о планах, но вполне достаточно, чтобы по имеющимся многочисленным фрагментам восстановить весь рисунок.Понятное дело, что в Кремле, в МИДе, в МО, ФСБ, СВР сидят не дети и все эти американские планы прекрасно известны и понятны. До последнего времени Россия пыталась вести разъяснительную работу с европейскими союзниками США. Им втолковывалось очевидное — если они попытаются и дальше сидеть на двух стульях, то американцы не дадут им сорваться с крючка, поддержав Вашингтон на словах, но на деле саботируя введение ненужных Европе и опасных для неё антироссийских санкций. США смогут создать в странах ЕС такое общественное мнение, которое вынудит политиков, легитимировавших американскую провокацию, полностью и безоговорочно поддержать США в их антироссийских действиях.Европе это невыгодно. Чтобы избежать давления США и самой провокации, лидерам ЕС (Франции и Германии), а также всем союзникам, которых им удастся мобилизовать, необходимо заявить, что они ни при каких условиях не поддержат Вашингтон в его конфронтации с Москвой. Это не гарантирует от американской провокации на 100%, но значительно обесценит её.Они демонстрируют приверженность прежней политике, заявляя о поддержке Украины («в случае российской агрессии»), а также о «единстве Запада» (то есть о свое готовности и дальше следовать в фарватере внешней политики США), но при этом пытаются добиться выведения своего торгово-экономического сотрудничества с Россией из-под действия потенциальных американских санкций. Тем самым они добиваются цели, противоположной поставленной — фактически убеждают США в возможной эффективности подготовленной провокации. Вашингтон может рассчитывать, что, получив на первом этапе частичную и условную поддержку своих союзников, он быстро додавит их до полного и безусловного согласия со всеми американскими планами.Последние действия Запада, включая решения о частичной эвакуации с Украины дипломатов ряда стран, готовящийся переезд американского посольства в Галицию, подготовку к бегству из Киева украинских государственных структур, развёртывание на Украине дополнительных контингентов западных «инструкторов», «советников» и «специалистов», мобилизационные мероприятия, проводимые украинскими властями и т.д., свидетельствуют о том, что к американской провокации на Украине всё готово и она может произойти в любой момент, даже без ведома местных властей.В этих условиях у России нет иного способа попытаться сохранить мир, кроме как продемонстрировать свою готовность к войне в масштабах, значительно превосходящих запланированные американцами. Вашингтону дают понять, что дело не ограничится Украиной и что США не получат необходимый им стагнирующий фронт где-то между Винницей и Львовом.Начало текущей недели отметилось буквально каскадом российских сигналов, настолько отчётливых, что Западу их даже расшифровывать не надо — всё передаётся практически открытым текстом.глава СВР, Сергей Нарышкин, сообщил в интервью «МК», что США готовят в Донбассе провокацию по типу «белых касок», которая должна стать предлогом для украинской атаки на ДНР/ЛНР. Таким образом, руководитель СВР информационно легитимирует российский ответ: США — провокаторы, Украина — агрессор, Россия защищается.всегда выдержанный Сергей Лавров, после общения с министром иностранных дел Великобритании публично и в совершенно недипломатичной форме объяснил, что говорить не кем и не о чем, поскольку нас не желают слышать. Это произошло сразу же после того, как США и Британия дезавуировали предложения Макрона, сделанные им во время встречи с Путиным, грубо заявив, что французского президента никто не уполномочивал говорить от имени всего НАТО. Также в это время в Вашингтоне из Шольца выдавили публичное безоговорочное признание американского лидерства. Так что Лавров отвечал не безграмотной министру Её Величества, а через её голову грамотным и всё понимающим оппонентам, для которых Лиз Трасс — очередная мелкая марионетка.как минимум два (а может и больше) истребителей МИГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» перелетели для базирования в Калининград. Их возможности увеличивают глубину поражения калининградской группировкой территории НАТО до самой Атлантики (включая всю континентальную Европу и Британию).на дорогах России, ведущих из центральных областей к украинской границе стали замечать движущуюся на юго-запад бронетехнику. То ли выдвигаются новые части на усиление имеющихся (в ответ на переброску в Восточную Европу дополнительных американских контингентов), то ли подтягиваются тылы уже развёрнутых частей.в Белоруссии развёрнута группировка российских войск, по численности сопоставимая, а по возможностям на порядок превосходящая белорусскую армию. Войска обещано вывести по окончании учений, но пока никто не сообщил, когда они закончатся, а главное вечно безденежный Лукашенко вдруг решил «закупить» для белорусской армии всю технику, с которой прибыли российские войска. Не новую, а именно ту, с которой прибыли. Понятно, что белорусам столько не надо. К тому же осваивать её они будут не один год. Зато это даёт возможность России даже после окончания учений легально оставить в Белоруссии большую часть техники и необходимый для её обслуживания личный состав (якобы для обучения белорусов). В случае внезапного обострения достаточно будет быстро (самолётами) перебросить личный состав, чтобы в считанные часы полностью восстановить группировку, состоящую из частей уже изучивших местность на которой им придётся вести боевые действия.тоже «в рамках учений» в Севастополь прибыли шесть больших десантных кораблей Северного и Тихоокеанского флотов. Учитывая, что собственно ЧФ обладает семью БДК, мощность его десантных средств увеличивается более, чем в полтора раза. С прибывшими кораблями ЧФ способен единомоментно провести операцию по высадке на необорудованное побережье бригады морской пехоты, усиленной танковым батальоном, самоходным артиллерийским дивизионом и другими подразделениями.Учитывая, что подобная десантная операция не может быть изолированным актом, а предполагает лишь захват плацдарма и создание условия для высадки главных сил, для её дальнейшего развития нужен мощный аэродром, способный принимать крупные транспортные самолёты. Данным требованиям в пределах досягаемости десантных частей ЧФ соответствует только Одесса. Кроме того, Одесса — ворота в Приднестровье, которое также может стать целью провокационного нападения по инициативе США.Очевидно, что развитие подобной операции потребует поддержки из Крыма, а также переброски дополнительных сил, с Северного Кавказа. До пробития сухопутного коридора через Херсон-Николаев-Крым-Крымский мост боепитание такой операции может поддерживаться при помощи организации воздушного моста в одесский аэропорт, а также за счёт сосредоточенных в Севастополе БДК и гражданских судов (по схеме, отработанной в «Сирийском экспрессе»).до 19 февраля, под предлогом учений, ЧФ закрыл для судоходства районы, полностью изолирующие Азовское море,Одессу, Николаев, Херсон, а также закрывающие подход к Севастополю.Наконец, ещё 28 января, на вопрос журналистов об эвакуации западных посольств, Лавров ответил, что раз англосаксы вывозят дипломатов, значит что-то готовят и обещал подумать об эвакуации части российского дипломатического персонала.В целом, Россия демонстрирует готовность ответить на любую провокацию глубокой операцией, потенциально выходящей за пределы украинских границ. Если отбросить форму заявлений Лукашенко, обещающего, что Белоруссия защитит Россию от нападения Украины, по факту белорусский президент сообщил, что по первому требованию Москвы не просто вступит в войну, но и представит территорию Белоруссии для развёртывания российских соединений (они уже там развёрнуты). Кроме угрозы глубокому северному флангу Украины, вкупе с усилением калининградской группировки это ставит вопрос о прорыве через сувалкинский коридор или через Литву для открытия сухопутного сообщения с Калининградом.По оценке НАТОвских экспертов подобного рода операция с решительными целями должна занять три-пять дней, до выхода российских войск на западную границу Украины. Среди прочего это значит, что решение о своей реакции Запад должен будет принимать в условиях, когда он просто не успеет провести основные мобилизационные мероприятия, а рубеж, на котором российские войска собираются остановиться будет неизвестен. Кроме того, при столь быстром развитии событий из Донбасса и с левого берега Днепра не успеют эвакуироваться развёрнутые там контингенты западных «советников», «инструкторов» и «специалистов». Речь идёт о десятках, а то и о паре сотен военнослужащих стран Запада, которые могут начать давать публичные показания о заданиях, которые они выполняли на Украине.Ради предотвращения войны Россия демонстрирует готовность не просто принять силовой вызов Запада, но изначально вывести масштаб конфликта на неприемлемый для Запада уровень, когда в первые же часы (максимум в первые два дня) военных действий США необходимо будет принять решение: либо они вымешиваются в конфликт, принимая на себя весь риск конфронтации с ядерной державой, имеющей качественное превосходство на европейском ТВД над США и их союзниками, либо они делают вид, что они тут ни при чём, полностью сливая ситуацию и союзников.Кремль на пальцах объясняет зарвавшемуся Вашингтону, что, в случае, если США спровоцирует конфликт, Россия, в совершенно американской манере, поднимет ставки и заставит их выбирать между плохим и худшим.Дальнейшее зависит от того поверят ли американцы, что Россия не шутит, а также не захотят ли они рискнуть втягиванием в неконтролируемый военный кризис в надежде на авось, лишь бы не сдаться. Их проблема в том, что если США сольют этот кризис, то организовать аналогичный следующий им будет на порядок труднее, поскольку союзники почувствуют себя на порядок самостоятельнее.Ситуация напоминает лобовую атаку в авиации: кто-то должен отвернуть, но бывает, что не отворачивает никто.Ростислав Ищенко