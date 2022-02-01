Юрий Селиванов: Круговорот громил в природе

Массовое бегство членов бандформирований нынешнего киевского режима на Запад может не состояться по причине их способности мгновенно «переобуваться в воздухе» и незаменимости для будущих сильных мира того.Слаженные действия профессиональных боевиков, именуемых в киевских СМИ «активистами», завершились молниеносным разгоном крайне худосочного «митинга» некой «пророссийской партии» в Одессе. Каковая «партия» выглядит, скорее, как еще одно подразделение того же бандформирования, играющее роль «вражеской стороны».Явно продуманная режиссура, с точно рассчитанными мизансценами, подбором и расстановкой «актеров», с обязательным хэппи-эндом в виде «победы патриотических сил», и непременным мажорным аккордом в стиле «И враг бежит, бежит, бежит!», свидетельствует о хорошо подготовленном, спланированном и, скорее всего, заранее отрепетированном спектакле.А это, в свою очередь, возможно только в случае существования на постоянной, то есть на профессионально-платной основе, специальных организаций, в которых регулярно походят «боевую подготовку» соответствующие кадры.https://vk.com/video499955239_...В принципе, ничего нового в этом нет. Киевский режим, не имеющий никакой поддержки в народе, кроме как среди незначительного процента придурковатых фанатиков и далеко неглупых ворюг, с самого начала пользовался услугами местного криминалитета, который, при условии внесения полновесной предоплаты, без лишних вопросов действовал там и тогда, как того требовали заказчики.В той же Одессе, например, эти якобы идейные борцы поначалу активно громили приморские виллы местных олигархов, изображая этаких «защитников обездоленного народа». Но вскоре выяснилось, что они просто тупо «кошмарили» этих толстосумов, в расчете на то, что те примут правильное решение. И этот расчет полностью оправдался. Уже семь лет никаких погромов «княжеских дворцов» нет и в помине, а так называемые «идейные борцы» исправно клюют доллары прямо из рук своих бывших «классовых врагов» и прислуживают им в качестве личной охраны.Однако при всей обыденности данной ситуации, стоит зафиксировать следующее. В современной Украине, помимо официальных силовых структур государства, организованными на постоянной основе и готовыми к выполнению широкого спектра «специальных» задач, вытекающих из общественно-политической ситуации, являются только такие криминальные бандформирования, готовые исполнить любые заказанные им поручения.А это означает, что даже в случае радикальной смены власти на Украине и прихода нынешней «официальной» оппозиции к управлению государством, существует весьма высокая вероятность того, что члены этих многочисленных бандитских формирований, которые уже на протяжении многих лет выполняют задачи по подавлению любых антирежимных протестов, терроризуют инакомыслящих журналистов, широко практикуют насилие в отношении рядовых граждан, без работы не останутся. И поскольку эти бандитские бригады являются в настоящее время фактически единственной организованной физической силой в «нише» общественно-политической жизни украинского общества, они, весьма вероятно, могут быть использованы новыми правителями Украины в своих собственных интересах.Абсолютно безыдейные и беспринципные мордовороты, составляющие основной костяк этих бандформирований, будут«месить» нынешних так называемых «патриотов» и прочих бандеровцев, с тем же рвением, с каким они сейчас, по поручению нацистских властей, давят их политических противников.В полном соответствии с классическими канонами, красноречиво описанными в знаменитом советском фильме «Семнадцать мгновений весны», где шеф гестапо третьего рейха Генрих Мюллер был вполне обоснованно представлен как персонаж, который сначала боролся с нацистами по поручению «демократов», а потом давил «демократов» по требованию пришедших к власти нацистов.И в том и в другом случае Мюллер, что характерно, опирался на одних и тех же костоломов из германской тайной полиции. Которым в принципе было все равно, кому сворачивать челюсти, лишь бы за это хорошо и вовремя платили.Судя по всему, будущая «демократическая» Украина, если таковая действительно случится, пойдет тем же путем. И бандеровцев в этой «новой реальности» будут гонять ровно те же самые профессионалы уличных погромов, которые сегодня гоняют противников нацизма, или тех, кто по нацистскому сценарию таковых изображает.В любом случае, массовый отъезд в Канаду, или в Австралию нынешних бандеровских боевиков, скорее всего, не состоится. Потому что ребята они хорошо подготовленные, организованные и без лишних идей в пустой голове. А самое главное – других то все равно нет!Юрий Селивано