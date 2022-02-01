

«На сегодняшними день заявки на участие подали более 400 девушек. Сегодня те девушки, которые прошли отбор на этапе электронных заявок, проходят очный кастинг на территории Луганска. Завтра, 13 января, будет проходить отбор на территории Донецка. После этого, через пару дней, будет объявлены результаты девушкам, и всего 20 из них примут участие в финальном этапе, который состоится в Донецке и на котором одна из них получит титул «Краса Донбасса — 2022», — сообщил Степанков.



Более 400 девушек из Луганска и Донецка подали заявки на участие в кастинге конкурса красоты «Краса Донбасса — 2022». Об этом сообщил один из организаторов конкурса Даниил Степанков.Луганский этап отбора претенденток на участие в конкурсе состоялся в субботу во дворце культуры имени Ленина.Представитель оргкомитета уточнил, что в финале встретятся 10 лучших девушек из двух регионов в возрасте от 14 до 17 лет и 10 девушек в возрасте от 18 до 25 лет.Культура - Сегодня, 10:34 47