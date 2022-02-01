«В кафе «Мрія» произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.ФОТО очевидцевВ ГСЧС рассказали, что пожар охватывал площадь 160 м², возгорание было ликвидировано через четыре часа после взрыва.