В Станице Луганской — взрыв. Пострадало 12 человек. ФОТО очевидцев
Вчера, 12 февраля в поселке Станица Луганская Луганской области в кафе взорвался газовый баллон, в результате чего в больницы попали восемь человек. Об этом 13 февраля проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Новости Региона - Сегодня, 10:01 630
«В кафе «Мрія» произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.
ФОТО очевидцев
В ГСЧС рассказали, что пожар охватывал площадь 160 м², возгорание было ликвидировано через четыре часа после взрыва.
«В кафе «Мрія» произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы в больницу и четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.
ФОТО очевидцев
В ГСЧС рассказали, что пожар охватывал площадь 160 м², возгорание было ликвидировано через четыре часа после взрыва.
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