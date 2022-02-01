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Нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты на Украину

root Сегодня, 13:150Новости
Нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты на Украину

Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
«Следующий рейс в Киев был запланирован на сегодняшний вечер, но он не состоится», – объявила KLM, передает Deutsche Welle.
Тем временем руководство немецкой авиакомпании Lufthansa сообщило, что внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг Украины, рассматривая вариант с прекращением авиарейсов. Однако пока такое решение не принято.
Похожее заявление сделали и во французской авиакомпании Air France, передает агентство AFP.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве.

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