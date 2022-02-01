Уоллес после встречи с Шойгу: У нас не было ни глухих, ни слепых

Сегодняшняя встреча министров обороны России и Великобритании проходила конструктивно и откровенно. Об этом заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес по итогам переговоров с Сергеем Шойгу.Уоллес отметил, что его общение с Шойгу было принципиально другим, чем вчерашние переговоры глав МИД Сергея Лаврова и Лиз Трасс.«Я думаю, министр Лавров — мастер такого рода взаимодействий и такого рода комментариев, — сказал Уоллес. — Я скажу, что в нашем разговоре с Шойгу совершенно не было ни слепых, ни глухих. Как министры обороны мы несем ответственность за последствия того, что произойдет в случае конфликта».Он также подчеркнул, что дискуссия была «конструктивной и откровенной» и проходила в предметном ключе, «которого можно ожидать от военных».При этом Уоллес не отрицал, что разногласия между сторонами по-прежнему сохраняются, но сама встреча, по его словам, «будет способствовать улучшению атмосферы и деэскалации».Как сообщало EADaily, на вчерашних переговорах с Сергеем Лавровым глава МИД Великобритании Лиз Трасс доказала, что ее прозвище «дочь мистера Бина» совершенно заслуженное. Лавров, поясняя Трасс, что российские военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры, обратился с вопросом к британской коллеге:«Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»На это последовал быстрый ответ Трасс:«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».В ситуацию вмешалась посол Великобритании в РФ Дебора Боннерт, которая объяснила Лиз Трасс, что «это действительно российские регионы».Источник