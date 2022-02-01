В Ледовом дворце Северодонецка сегодня играют звезды «Зари»
В Северодонецке в Ледовом дворце спорта 12-13 февраля проходит традиционный турнир по футзалу среди ветеранов 50+ памяти первого арбитра высшей лиги Украины по футзалу — Еремкина Владимира Васильевича.
В турнире принимает участие 16 команд из 11 городов:
Северодонецка,
Лимана,
Рубежного,
Бахмута,
Лисичанска,
Мелового,
Старобельска,
Харькова,
Луганска,
Н. Пскова,
Сватово.
В первый день сыграло 16 команд.
В категории «50+" из 7 команд в полуфинал вышли 4.
В категории «40+" из 9 команд в 1/4 финала вышли 8 команд.
Как сообщалось ранее турнир проходит при поддержке Благотворительного фонда «За Луганщину». Команду «Заря-72» поддерживает народный депутат Украины Максима Ткаченко.
Новости Региона - Сегодня, 12:03 75
В турнире принимает участие 16 команд из 11 городов:
Северодонецка,
Лимана,
Рубежного,
Бахмута,
Лисичанска,
Мелового,
Старобельска,
Харькова,
Луганска,
Н. Пскова,
Сватово.
В первый день сыграло 16 команд.
В категории «50+" из 7 команд в полуфинал вышли 4.
В категории «40+" из 9 команд в 1/4 финала вышли 8 команд.
Как сообщалось ранее турнир проходит при поддержке Благотворительного фонда «За Луганщину». Команду «Заря-72» поддерживает народный депутат Украины Максима Ткаченко.
Новости Региона - Сегодня, 12:03 75
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