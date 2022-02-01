Жириновский живее всех живых. ЛДПР призывает не верить в смерть их лидера

ЛДПР разослала партийцам сообщение с призывом не верить слухам о смерти Жириновского: эти сведения распространяют злоумышленникиЛДПР обратилась к правоохранителям с просьбой найти распространителей слухов о смерти Жириновского: требуем привлечь к ответственности злоумышленников.Ранее Минздрав РФ оценил состояние политика, которого госпитализировали в ЦКБ с «омикроном», как стабильное. СМИ сообщали о поражении легких, в ЛДПР заявляли, что Жириновский нормально себя чувствует и скоро вернется к «полноценной работе»«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — сказал представитель ведомства.О том, что Жириновский находится в больнице с коронавирусом, стало известно 9 февраля. Позже Минздрав уточнил, что политика 2 февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу, у него выявили омикрон-штамм. Источники РБК сообщали, что лидера ЛДПР подключили к аппарату ИВЛ.Новости в Мире - Сегодня, 13:16 71