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Взрыв в Станице Луганской: появились новые подробности и фото

verter Сегодня, 14:300Новости
Взрыв в Станице Луганской: появились новые подробности и фото
В Луганской области правоохранители устанавливают обстоятельства и причины пожара, в результате которого пострадали граждане. Об этом сообщает Отдел коммуникаций полиции Луганщины.

Вчера, 12 февраля, в 18:00 в Счастьинский районный отдел полиции поступило сообщение ГСЧС о том, что в кафе в Станице Луганской на ул. Горького произошел взрыв с последующим возгоранием здания.
Взрыв в Станице Луганской: появились новые подробности и фото

Сразу же на место происшествия выехали руководство ГУНП, следователи Следственного управления, следственно-оперативная группа, специалисты по криминалистической лаборатории, специалисты-пожаротехники и т.д.
Взрыв в Станице Луганской: появились новые подробности и фото
Предварительно установлено, что пожар в кафе возник в результате взрыва находившегося в заведении газового баллона (причины взрыва устанавливаются).

В результате происшествия получили телесные повреждения 12 человек, двое из них дети, 9 человек госпитализированы.
Взрыв в Станице Луганской: появились новые подробности и фото

Сейчас место происшествия оцеплено полицией, продолжают работать следователи, специалисты и ГСЧС. Новости Региона - Сегодня, 12:17 355

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