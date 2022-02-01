Взрыв в Станице Луганской: появились новые подробности и фото
В Луганской области правоохранители устанавливают обстоятельства и причины пожара, в результате которого пострадали граждане. Об этом сообщает Отдел коммуникаций полиции Луганщины.
Вчера, 12 февраля, в 18:00 в Счастьинский районный отдел полиции поступило сообщение ГСЧС о том, что в кафе в Станице Луганской на ул. Горького произошел взрыв с последующим возгоранием здания.
Сразу же на место происшествия выехали руководство ГУНП, следователи Следственного управления, следственно-оперативная группа, специалисты по криминалистической лаборатории, специалисты-пожаротехники и т.д.
Предварительно установлено, что пожар в кафе возник в результате взрыва находившегося в заведении газового баллона (причины взрыва устанавливаются).
В результате происшествия получили телесные повреждения 12 человек, двое из них дети, 9 человек госпитализированы.
Сейчас место происшествия оцеплено полицией, продолжают работать следователи, специалисты и ГСЧС. Новости Региона - Сегодня, 12:17 355
Вчера, 12 февраля, в 18:00 в Счастьинский районный отдел полиции поступило сообщение ГСЧС о том, что в кафе в Станице Луганской на ул. Горького произошел взрыв с последующим возгоранием здания.
Сразу же на место происшествия выехали руководство ГУНП, следователи Следственного управления, следственно-оперативная группа, специалисты по криминалистической лаборатории, специалисты-пожаротехники и т.д.
Предварительно установлено, что пожар в кафе возник в результате взрыва находившегося в заведении газового баллона (причины взрыва устанавливаются).
В результате происшествия получили телесные повреждения 12 человек, двое из них дети, 9 человек госпитализированы.
Сейчас место происшествия оцеплено полицией, продолжают работать следователи, специалисты и ГСЧС. Новости Региона - Сегодня, 12:17 355
Метки: {keywords}